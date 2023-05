Saint-Georges: des travaux annoncés sur la 129e rue

Des travaux d'asphaltage auront lieux sur la route 204, entre le boulevard Lacroix et la 51e Avenue à Saint-Georges dès le 4 juin et pour une période de quatre semaines. Représentant un investissement total de 1,7 M$, ces travaux se dérouleront sur une période de quatre semaines, soit jusqu'au 2 juillet, et seront effectuées entre 19 h et 6 ...