Saint-Georges: de nouveaux travaux commenceront pendant la semaine

De nouveaux travaux routiers ont été annoncés sur le territoire de Saint-Georges pour la semaine qui vient. La 129e rue ainsi que l'Autoroute 73 auront droit à des perfectionnements d'entretien, les 13 et 15 juin.

La Ville de Saint-Georges et le ministère des Transports du Québec ont respectivement confirmé ces travaux, par le biais de communiqués de presse.

Alors que la région subit de nombreuses entraves au cours de cet été, ces démarches s'ajoutent à Saint-Georges.

Une part de la 10e Avenue fermée

Pour mener à bien le boulot effectué sur la 129e rue, une part de la 10e Avenue devra être fermée temporairement. Ce sera entre la 128e rue et la 130e rue que des contournements seront suggérés pour éviter les lieux.

D'après l'administration municipale, cette fermeture, qui sera exclue pour la circulation locale, sera en vigueur jusqu'à la fin du processus, prévu le 15 juillet.

Les automobilistes pourront emprunter un chemin de détour via le boulevard Lacroix.

Des détails suivront, selon l'évolution du travail effectué sur place.

Asphaltage de l'Autoroute 73

Un perfectionnement de l'Autoroute 73 est également enclenché au cours de la semaine. C'est à partir du mardi 13 juin que les travailleurs seront sur place pour y faire de l'asphaltage.

Autant du côté nord que du côté sud, on corrigera l'asphalte sur l'infrastructure autoroutière entre la Route 204 et la 74e rue. Pour les usagers réguliers de ces alentours, sachez que la fermeture sera seulement au cours de la nuit, de 19 h à 6 h, les mardi et mercredi prochain.