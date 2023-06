CAA-Québec appelle à la prudence

Si la fête nationale inaugure le début officiel de la saison estivale, elle marque aussi le début d’une période extrêmement sombre sur les routes du Québec, rappelle l'organisme CAA-Québec.

Selon le bilan routier 2022 de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), 116 personnes ont perdu la vie d'une collision mortelle, entre la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Travail. Cela représente près du tiers des décès d'une année complète. Encore une fois, les 75 jours les plus meurtriers de l'année portent tristement bien leur nom.



C’est aussi durant cette période que six régions de la province ont connu leurs pires moments au bilan des décès sur la route. C’est particulièrement frappant pour la Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine avec 6 décès, soit 67 % du total annuel, la Mauricie (12 décès, 60 %), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (10 décès, 42 %), la Côte-Nord (6 décès, 40 %), Chaudière-Appalaches (8 décès, 38 %) et les Laurentides (18 décès, 38 %).

Des décès évitables

Rappelons que 80 % des accidents mortels se produisent en raison de comportements humains fautifs, comme les distractions, la fatigue, les facultés affaiblies et la vitesse. D’ailleurs, ces facteurs demeurent, chaque année, les principales causes des décès sur les routes.

« Chaque usager du réseau routier, peu importe son moyen de transport, a le devoir de se responsabiliser individuellement afin d’améliorer collectivement le bilan et déjouer la statistique. Et spécialement en cette période de grands déplacements où les routes seront bondées, la prudence et la cohabitation harmonieuse sont nécessaires », signale Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec et expert en sécurité routière.

Les plus récentes données du bilan routier 2022 de la SAAQ viennent aussi confirmer l’importance du déploiement d’une stratégie nationale en sécurité routière inspirée de la Vision Zéro. En acceptant collectivement que l’erreur humaine soit possible, il importe ainsi de se donner les outils nécessaires pour améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route, particulièrement les plus vulnérables. Les piliers de cette stratégie sont souvent évoqués : concevoir des aménagements plus sécuritaires, resserrer les lois et règlements ainsi que sensibiliser et éduquer, et ce, sans relâche. Souhaiter un meilleur bilan ne suffit plus, il faut agir.



Le partage de la route, c’est l’affaire de tout le monde : camionneurs, automobilistes, motocyclistes, cyclistes et piétons. « Le temps n’est plus à pointer du doigt un type en particulier, mais à agir concrètement et rapidement en concertation afin d’améliorer la situation », ajoute Marco Harrison.

Pas d’urgence, c’est les vacances!

En plus des touristes qui viendront visiter la province pour la période estivale, les routes du Québec seront prises d’assaut par ses propres citoyens et citoyennes dans les prochaines semaines. En effet, selon notre récent sondage annuel sur les intentions de vacances, 57 % des Québécois et Québécoises passeront leurs vacances au Québec. Et comme le réseau routier sera fortement achalandé, CAA-Québec en appelle à la prudence et vous invite à suivre ces quelques conseils pratiques qui pourraient vous être utiles.

Quelques conseils pour prendre la route des vacances en toute sécurité :

— Partagez la route! On ne le dira jamais assez, mais il est primordial de faire preuve de courtoisie, de collaborer et de respecter les personnes les plus vulnérables sur la route, qu’elles circulent à vélo, à moto ou encore à pied ;

— Allongez la distance de suivi entre les véhicules pour un meilleur temps de réaction ;

— Adaptez votre vitesse et respectez les limites, surtout à l’approche des chantiers de construction ;

— Sur une distance de 20 km, rouler à 110 km/h au lieu de 90 km/h fait gagner à peine deux minutes et fait grimper la consommation d’énergie d’environ 15 %. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine?

— Avec vos remorques et vos véhicules récréatifs : ne roulez pas trop vite, le poids de la remorque augmente considérablement le temps de freinage. Attention aux angles morts, si un véhicule vous dépasse, vous risquez de le perdre de vue pendant un long moment;

— Appliquez les cinq préceptes de l’exploration visuelle : regardez haut et loin, élargissez votre champ visuel, gardez les yeux en mouvement, assurez-vous d’être vu, prévoyez une issue.