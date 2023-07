Plusieurs gros travaux à Saint-Éphrem

Des travaux de grandes envergues sont en cours depuis plus d'un mois sur le territoire de Saint-Éphrem. La Municipalité a fait le point par l'intermédiaire d'un communiqué de presse.

Le premier projet à avoir débuté est celui de la réfection des conduites du périmètre urbain. Ce projet consiste à la réfection des services municipaux (aqueduc, égout, pluvial) ainsi que toute la structure de route dont le matériel granulaire, pavage et bordure de rue.

Ce projet se prépare depuis plus d’un an et demi. La municipalité investira un montant de plus de 7,5 millions de dollars au terme de ce projet. Le contrat a été octroyé à l’entreprise Excavation Bolduc de La Guadeloupe. Notons que la municipalité bénéficie d’une subvention dans le cadre du programme PRIMEAU du ministère des affaires municipales.

Le second projet d’envergure est la réfection de deux sections du rang St-Jean-Baptiste situé dans le secteur rural de la municipalité. La réfection de la chaussée s’effectue sur une distance de 1.3 km.

Plusieurs ponceaux transversaux seront améliorés et mis aux normes de même que les ponceaux des entrées privées de différentes résidences. Il s’agit de travaux d’un peu plus de 2 millions de dollars subventionnés à 70% dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale du Ministère des Transports. Le contrat a été octroyé à l’entreprise Excavation Bolduc de La Guadeloupe.

La rénovation du garage municipal

En plus des travaux de voirie, un chantier de construction débutera dans les prochaines semaines avec la rénovation du garage municipal. Les travaux consisteront en la mise aux normes de diverses composantes de la mécanique intérieure du bâtiment, dont le système de ventilation. Il y aura également un agrandissement permettant l’implantation d’un atelier de travail ainsi qu’une salle pour les employés.

L’extérieur du bâtiment sera complètement refait (toiture, revêtement extérieur, fenêtres etc.). La municipalité n’avait pas investi de montant important depuis plus de 20 ans. Le coût des travaux est estimé à près de 1 million de dollars, subventionné à 70% dans le cadre du programme PRACIM du ministère des affaires municipales. Le contrat de construction a été octroyé à Construction CRL de Saint-Ferdinand.

L’administration municipale travaille actuellement sur d’autres projets, soit un deuxième projet majeur de réfection des conduites du périmètre urbain, la deuxième phase d’agrandissement du parc industriel 2000, un projet important de multi logement ainsi qu’un projet de loisir et culture pour l’ensemble de la population qui favorisera le maintien des activités locales autant pour les jeunes familles que pour les aînés.

La Municipalité souhaite embellir et restaurer ces actifs municipaux dans le but de les préserver à long terme.