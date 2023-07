Fortes congestions à venir au pont Pierre-Laporte pendant deux fins de semaine

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable vient d'aviser que des travaux sur le pont Risi, situé à Lévis, dans l'axe du pont Pierre-Laporte, occasionneront des entraves majeures à la circulation pendant deux fins de semaine complètes.

Une forte congestion routière est anticipée de part et d'autre du pont Pierre-Laporte. Le ministère recommande ainsi d'éviter le secteur et les déplacements interrives non essentiels pendant les fins de semaine du 18 au 21 août et du 22 au 25 septembre.

Lors de ces périodes, seulement deux voies de circulation sur trois seront accessibles dans une direction et une seule voie dans l'autre, en contresens. Des restrictions visant le camionnage seront également en vigueur pour les véhicules lourds dont la largeur dépasse 3,4 mètres.

Ces travaux sont requis à la suite d'un bris du joint du tablier du pont Risi en direction nord, qui a causé un accident et une congestion majeure en mars 2022. Depuis, des interventions de réparation temporaire ont été réalisées, mais le joint du tablier dans les deux directions a atteint sa fin de vie utile. Pour assurer une gestion efficiente des travaux dans le secteur et limiter les répercussions de longue durée sur la circulation routière, le remplacement se fera parallèlement aux travaux d'asphaltage dans le secteur.

Afin de limiter les répercussions sur la circulation, il est recommandé aux usagers de la route, qui ne peuvent éviter le secteur, d'utiliser le covoiturage et les transports collectifs ou actifs, de revoir leurs itinéraires en consultant Québec 511, et de porter une attention particulière aux panneaux à messages variables disposés à des endroits stratégiques sur le réseau routier pour indiquer les fermetures et les temps de parcours.

Première fin de semaine de travaux intensifs (18 au 21 août)

Autoroute 73 en direction Nord :

— Fermeture complète de l'autoroute 73 en direction nord à l'approche du pont Pierre-Laporte.

— Circulation en contresens sur la direction opposée de vendredi, 21 h, à lundi, 5 h.

— Détour par l'échangeur 311 à Saint-Nicolas-Saint-Rédempteur pour les usagers en provenance de l'autoroute 20, direction ouest, et de l'autoroute 73, direction nord.

Deuxième fin de semaine de travaux intensifs (22 au 25 septembre)

Autoroute 73 en direction Sud :

— Fermeture complète de l'autoroute 73 en direction sud à l'approche du pont Pierre-Laporte.

— Circulation en contresens sur la direction opposée de vendredi, 21 h, à lundi, 5 h.

— Aucun détour n'est prévu; la circulation sera redirigée vers l'autoroute 20, direction est ou ouest, ou vers l'autoroute 73, direction sud, comme à l'habitude.

Mesures pour faciliter les déplacements

Pour assurer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers, le Ministère collabore avec plusieurs partenaires, dont les corps policiers et Contrôle routier Québec. Un centre de coordination des travaux et de la circulation sera actif pour répondre aux situations urgentes. Des corridors d'urgence avec présence de dépanneuses permettront des interventions rapides.

Il est à noter que ces travaux ne font pas partie des interventions prévues sur le pont Pierre-Laporte.