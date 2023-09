Axe du pont Pierre-Laporte: deuxième fin de semaine de travaux intensifs

C'est à compter de ce soir que des travaux sur le pont Risi, situé dans l'axe du pont Pierre-Laporte sur le territoire de Lévis, seront entrepris pour toute la fin de semaine, soit du vendredi 22 août, à compter de 21 h, jusqu'au lundi 25 août, à 5 h.

Ainsi, durant cette période, seulement une voie en direction sud, à contresens, et deux voies en direction nord de l’autoroute 73 seront ouvertes à la circulation dans le secteur du pont Pierre-Laporte. Des restrictions de camionnage seront également en vigueur pour les véhicules lourds dont la largeur dépasse 3,4 mètres.

Ces interventions occasionneront une forte congestion routière. Le Ministère rappelle aux usagers d’éviter le secteur des ponts et les déplacements interrives non essentiels pendant cette fin de semaine. Pour limiter les répercussions sur la circulation, la coopération des automobilistes est sollicitée, et lorsque c’est possible, le covoiturage et les transports collectifs ou actifs sont à privilégier.

Ces travaux sont requis à la suite d'un bris du joint du tablier du pont Risi en direction nord, qui a causé un accident et une congestion majeure en mars 2022.

Afin de limiter les répercussions sur la circulation, il est recommandé aux usagers de la route, qui ne peuvent éviter le secteur, d'utiliser le covoiturage et les transports collectifs ou actifs, de revoir leurs itinéraires en consultant Québec 511, et de porter une attention particulière aux panneaux à messages variables disposés à des endroits stratégiques sur le réseau routier pour indiquer les fermetures et les temps de parcours.

Il est à noter que ces travaux ne font pas partie des interventions prévues sur le pont Pierre-Laporte.