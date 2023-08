Une maison centenaire démolie sur la 1re avenue

Voir la galerie de photos

Une troisième démolition en autant de jours sur la 1ère est en marche aujourd'hui à Saint-Georges.

C'est aussi la quatrième sur la 1re avenue depuis le mois d'avril. Ce plus récent démantèlement n'est cependant pas lié aux précédents, alors qu'il abrite plutôt le secteur près de la Boucherie Beauce Boeuf.

Les décombres de l'édifice formaient une maison quasi centenaire, âgée de 98 ans. Les propriétaires ont obtenu un permis pour mettre au sol le bâtiment, qui ne logeait plus personne depuis plusieurs années.

D'après les gens sur place, cette vieille propriété s'est léguée par de nombreuses générations de la même famille, depuis sa construction. Un nouveau projet de construction résidentielle pourrait éventuellement voir le jour sur les lieux.

Cette zone résidentielle abrite aujourd'hui une bonne quantité d'immeubles à logements récemment bâtis et cette maison d'un certain âge figurait parmi les plus vieilles du coin.

Pour un aperçu des travaux de démolition, visionnez la vidéo et consultez la galerie de photos dans cet article.