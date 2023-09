Nouveau ponceau aux Rapides-du-Diable: les travaux progressent bien

Entrepris le 11 septembre, les travaux pour remplacer un petit pont de la piste cyclable, au dessus du ruisseau Bolduc dans le secteur des Rapides-du-Diables à Beauceville, progressent bien.

La nouvelle structure de remplacement sera un ponceau préfabriqué en béton armé, qui assurera une largeur carrossable de trois mètres.

La première semaine, Excavation Lapointe et fils, un sous-traitant des Constructions Binet qui a obtenu le contrat de réfection, a construit une passerelle temporaire de déviation, pour permettre aux usagers de continuer à circuler sur la piste.

La période complète prévue pour les travaux sera de sept semaines consécutives, ce qui devrait porter la fermeture du chantier à l'approche de l'Halloween.

Le contrat conclu avec les Constructions Binet par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui est propriétaire de la véloroute, s'élève à 569 975 $.

Il est intéressant de noter l'écart important des coûts proposés par les autres entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres du gouvernement pour ce chantier, selon le relevé obtenu par EnBeauce.com.

Ainsi, le 2e plus bas soumissionnaire, Construction Lemay, de Saint-Édouard-de-Lotbinière, proposait de faire le tout pour 800 000 $; Cité Construction TM de Thetford Mines, pour 809 999 $; un entrepreneur de la même localité, Les Constructions de l'amiante, aurait effectué les travaux à 815 223 $. Enfin, T.G.C. Inc. de Sherbrooke a déposé une soumission de 1 027 00 $ et Giroux & Lessard de Saint-Georges, une offre à 1 219 300 $, soit plus du double du prix que le contrat finalement octroyé.