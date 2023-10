Entraves sur la route 175 et le pont de Québec dès aujourd'hui

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé, ce mercredi 25 octobre, que des fermetures seront mises en place du 26 au 31 octobre sur la route 175 et le pont de Québec.

Ces entraves sont requises pour la réalisation de travaux de maintien et dans le cadre du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec.

Le 26 octobre: fermeture du pont de Québec, en direction sud, entre 23 h et 5 h 30 le lendemain. Les usagers de la route qui transitent en direction sud devront emprunter le pont Pierre-Laporte.

Du 27 au 30 octobre: Fermeture de la route 175 dans les deux directions, à la hauteur du chemin Saint-Louis, du 27 octobre 22 h au 30 octobre 5 h 30.

Les usagers de la route seront invités à emprunter les chemins de détour suivant: en direction nord via l’avenue des Hôtels ou en direction sud via le chemin Saint-Louis et l’avenue des Hôtels.

Les 30 et 31 octobre: fermeture complète du pont de Québec, dans les deux directions, entre 22 h et 5 h 30 le lendemain

Les usagers de la route sont invités à emprunter le pont Pierre-Laporte afin de se rendre à leur destination. Une navette sera aussi disponible en tout temps pour les scooteurs qui désirent traverser le pont Pierre-Laporte. La piste polyvalente du pont de Québec demeurera accessible aux piétons et aux

cyclistes.

Une importante congestion routière est anticipée dans le secteur. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront y circuler de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire et signifiés à l’aide de panneaux. Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.