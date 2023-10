Parc industriel de Beauceville: fermeture de la 181e rue ce matin

À compter de ce matin et jusqu'en fin de journée demain, la 181e rue, dans le parc industriel de Beauceville, sera fermée à la circulation, dans le secteur du numéro civique 125 (Impressions de Beauce).

La municipalité doit faire des travaux de raccordement de services.

Les détours se feront, d'une part, par la route du Golf et la route du Parc industriel pour les adresses supérieures au numéro civique 125 et, d'autre part, par le boulevard Renault et la 181e Rue pour les adresses inférieures au numéro 125.

La Ville de Beauceville invite les entreprises installées dans le secteur à aviser leurs employés et leurs fournisseurs de cette fermeture.