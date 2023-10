Halloween: quelques règles à suivre pour une soirée agréable et sécuritaire

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), en collaboration avec ses contrôleurs routiers et les services de police du Québec, invite la population à s'amuser et à se déplacer dans le respect des règles, le soir de l'Halloween.

Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour rendre cette fête plus sécuritaire. Pour ce faire, voici quelques conseils :

Aux enfants

— Porte des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes.

— Maquille-toi plutôt que de porter un masque.

— Utilise une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.

— Informe tes parents de ton trajet et de l'heure de ton retour.

— Sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et attends à l'extérieur des maisons.

— Parcours tout un côté de la rue avant de parcourir l'autre côté afin d'éviter de traverser inutilement. Déplace-toi sur les trottoirs et, s'il n'y en a pas, marche sur le bord de la rue face à la circulation.

— Traverse les rues aux intersections et respecte la signalisation routière. Avant de t'engager, vérifie la circulation en regardant à gauche, à droite, encore à gauche et derrière ton épaule.

— Ne t'approche pas des véhicules ou n'y monte pas sans la permission de tes parents.

— Vérifie tes friandises avec tes parents pour t'assurer que tu peux les manger sans danger.

Aux accompagnateurs et aux conducteurs

— Évitez de vous déplacer en voiture le soir de l'Halloween, si possible.

— Sachez que les enfants peuvent avoir du mal à évaluer la distance et la vitesse des véhicules, en particulier dans le noir.

— En voiture, faites preuve de vigilance : ralentissez et anticipez la présence d'enfants enthousiastes et imprévisibles sur la route.

— Usez de patience et de courtoisie avec les piétons et les autres automobilistes.

« N'oubliez surtout pas que les enfants sont tous fébriles, pour ne pas dire endiablés, à l'idée de déambuler dans les rues pour récolter les friandises convoitées. Assurons-leur de pouvoir le faire en toute sécurité », rappellent les autorités.