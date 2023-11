Beauceville: fermeture prolongée de la 181e rue

La fermeture de la 181e rue, dans le parc industriel de Beauceville, se prolonge aujourd'hui.

La municipalité effectue des travaux de raccordement de services dans le secteur du numéro civique 125 (Impressions de Beauce).

Les détours se font, d'une part, par la route du Golf et la route du Parc industriel pour les adresses supérieures au numéro civique 125 et, d'autre part, par le boulevard Renault et la 181e Rue pour les adresses inférieures au numéro 125.