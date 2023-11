Pneus d'hiver: c'est obligatoire à compter de vendredi

Si votre véhicule n'est pas encore chaussé de pneus d'hiver réglementaires, il ne vous reste que quelques jours pour procéder à la pose, car ce vendredi 1er décembre marque l'entrée en vigueur de l'obligation de conduite avec cet équipement essentiel pour la saison.

Les contrevenants à cette loi risquent une amende variant de 200 $ à 300 $, mais pire encore, ils mettent en jeu leur propre sécurité, celles de leurs passagers ainsi que des autres usagers du réseau routier s'ils ne se soumettent pas au règlement.

Par ailleurs, bien que la date pour les retirer soit le 15 mars, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMDQ) recommande quand même d'attendre que l’hiver québécois soit véritablement terminé., ce qui se produit généralement quelques semaines après cette date.

Rappel des bonnes pratiques en période hivernale

Aussi, le MTMDQ rappelle aux résidents qui demeurent en bordure du réseau routier sous sa responsabilité des bonnes pratiques à adopter pour faciliter les opérations de déneigement. Ces mesures visent notamment la disposition des bacs roulants, le dépôt de la neige ainsi que le stationnement.

— Placez vos bacs dans votre entrée

Les bacs servant à la cueillette des matières recyclables et ménagères doivent être positionnés dans les entrées privées et non sur la chaussée et l’accotement.

— Installez vos repères de déneigement à une bonne distance de la route

Ces balises doivent être placées dans les entrées privées, à un minimum d’un mètre des trottoirs, des bordures ou de la chaussée. Elles doivent pouvoir céder facilement en cas d’impact avec une déneigeuse.

— Déposez la neige sur votre terrain

Il est interdit de pousser la neige sur les voies de circulation et les accotements des chemins publics. En plus de compliquer les opérations de déneigement, cette pratique peut nuire à la sécurité des usagers de la route. En effet, la neige accumulée réduit la visibilité et peut créer des obstacles qui pourraient entraîner, dans certains cas, des pertes de contrôle ou des accidents.

— Ne déversez pas la neige dans les fossés

Cela peut nuire à l’écoulement des eaux de drainage lors de la fonte des neiges au printemps, ce qui pourrait causer des conséquences sur les fondations de la route, provoquer des débordements d’eau sur la chaussée ou produire des inondations sur les terrains privés.