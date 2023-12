Plusieurs fermetures de route pour inondation en Beauce

Après les fortes pluies de la journée d'hier, plusieurs municipalités ont annoncé la fermeture de routes ou chemins en Beauce pour inondation. Le niveau de la rivière Chaudière restant assez haut, la durée des fermetures est indéterminée.

Les secteurs de Beauceville, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Victor et Saint-Georges sont concernés.

Dans un premier temps, c'est le secteur de la R-276 entre l'avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce et le rang des érables à Saint-Joseph-des-Érables qui est fermé à la circulation.

Ensuite, Transports et Mobilités durable Québec a annoncé la fermeture de l'avenue Lambert, du rang Sainte-Caroline et du chemin Doyon à Beauceville, dans les directions nord et sud pour une durée indéterminée.

À Saint-Victor, c'est le rang 4 nord qui est fermé à la circulation depuis hier, au niveau du coin 108 et route Gosselin pour les mêmes raisons. Un détour est possible par le rang 3.

Pour terminer, la Ville de Saint-Georges a également annoncé la fermeture des passerelles de la Seigneurie et Manac qui permettent l'accès à l'Île Pozer jusqu'à nouvel ordre, en raison de la forte crue des eaux.

Pour rappel, il est possible de suivre l'évolution du débit de la rivière Chaudière sur le site du COBARIC.