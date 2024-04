C'est le retour du vote sur les pires routes du Québec

La fin de l'hiver marque le retour des nids-de-poule sur les diverses artères de la province et c'est pourquoi CAA-Québec profite de l’occasion pour lancer, pour une 9e année, sa campagne de votation sur Les pires routes.

Tous les usagers de la route sont invités à voter en ligne jusqu’au 23 avril, après quoi l'organisme dressera son fameux palmarès, qui a pour objectif de démontrer l’importance d’entretenir les infrastructures en mettant en lumière celles qui, visiblement, ont des besoins plus urgents que d’autres. Après, CAA-Québec effectuera les suivis auprès des municipalités concernées et du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

«C’est avec fierté que nous lançons à nouveau la campagne. Depuis le début, ses effets sont concrets. Et, bien qu’il reste beaucoup de travail à faire, la campagne donne l’occasion à tous les usagers de se faire entendre et de contribuer à améliorer le réseau routier », a signalé Sophie Gagnon, vice-présidente, Affaires publiques et responsabilité sociétale

Rappelons que, selon une étude de la CAA réalisée en 2021, le mauvais état des routes coûtait en moyenne 258$ par véhicule par année aux Québécois, comparativement à 126$ pour la moyenne canadienne.

Endommager son véhicule dans un nid-de-poule peut coûter très cher. D’ailleurs, pour une facture de 1000$ et moins, CAA-Québec recommande de ne pas contacter son assureur. La potentielle hausse de prime et la tache au dossier qui peuvent en résulter n’en valent tout simplement pas la peine.

Pour voter, cliquez ici.