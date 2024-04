Barrage Sartigan: fermeture à la circulation la semaine prochaine

Des travaux d'urgence de raccordement d'une conduite sanitaire amènent la fermeture, pour toute la journée, de l'avenue Lambert à Beauceville. L'artère sera fermée entre la route 108 (côte de l'hôpital) et le chemin du Raccourci. Seule la circulation locale sera permise. Un détour sera indiqué via le chemin du Raccourci et le rang ...