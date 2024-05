Pendant la longue fin de semaine qui est à nos portes, plusieurs personnes se déplaceront sur les routes du Québec, et ce, tous modes de transport confondus. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rappelle que la route appartient à tout le monde et que chaque usager ou usagère a un rôle à jouer pour en assurer un bon partage et ...