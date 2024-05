Saint-Georges: travaux à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 87e Rue 

La Ville de Saint-Georges a informé les conducteurs que des travaux de planage et d’asphaltage seront réalisés sur la 10e Avenue, dans le secteur est, à deux endroits distincts à partir de ce matin et ce jusqu'au 9 juin. Dans un premier temps, des travaux seront effectués sur la 10e avenue entre la 81e rue et la 90e rue. Ceux-ci seront réalisés ...