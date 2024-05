Parc des Rapides-du-Diable: fermeture jusqu'en juillet

Des travaux seront réalisés à l’intersection du boulevard Lacroix et de la 87e Rue à Saint-Georges, et ce, dès ce soir. L’entrepreneur Giroux et Lessard procédera au prolongement des services municipaux d’aqueduc et d’égouts sur la 87e Rue, à l’ouest du boulevard Lacroix. Afin de réaliser le raccordement aux réseaux existants, des travaux de ...