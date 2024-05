Réfection majeure de la route 173 à compter de lundi

Des travaux majeurs de réfection de la route 173, à partir de la limite de Notre-Dame-des-Pins vers Saint-Georges, débuteront à compter de lundi prochain, 3 juin.

Cette réfection, sur 1,5 km, s'étendra entre l'édifice des Service agricoles DMV jusqu'au commerce des salles de bain Falro environ.

Les travaux consisteront en une intervention sur cinq ponceaux, une stabilisation de talus, le remplacement de glissières de sécurité, le remplacement de la fondation de chaussée et l'asphaltage. L'exécution, au coût 3 847 000 $, sera réalisée par l'entreprise Giroux & Lessard.

Pour la majorité des travaux, voici les entraves attendues (période approximative des travaux : début juin à la fin de septembre), selon les informations fournies par le Ministère des Transports du Québec:

— Circulation en alternance en tout temps en semaine, remise dans les deux directions la fin de semaine;

— Présence de signaleurs de jour avec barrières de contrôle de circulation;

— Feux de circulation le soir/nuit;

— Circulation sur chemins de déviation pour certains ponceaux à remplacer, mais largeur minimale conservée de 4 mètres en tout temps;

Pour les travaux de reconstruction d’un des ponceaux (environ 14 jours consécutifs entre le début de juillet et la fin de septembre 2024): la fermeture complète de la route 173 est possible dans le secteur des travaux, avec accès pour circulation locale pour les accès aux résidences principalement. L’entrave est permise pour une durée maximale de 14 jours consécutifs et doit se concentrer uniquement sur le secteur nécessaire pour la réalisation des travaux.

Le détour à mettre en place doit passer par les routes du Ministère, soit, si l’usager emprunte la route 173 en direction nord, le détour passera par la route des Pins, l’autoroute 73 et la 74e Rue. Par ailleurs, des panneaux à messages variables seront disposés à des emplacements stratégiques afin d’annoncer la fermeture de la route 173, et ce, environ une semaine avant la mise en place de l’entrave et pour toute sa durée, également.

Le MTQ recommande aux automobilistes qui le peuvent, d'emprunter la rive Ouest ou encore l'Autoroute 73 pour éviter le chantier.