Un chantier de 16 M$ pour la réfection majeure de routes à Saint-Prosper

Des travaux majeurs, qui s’échelonneront sur les deux prochaines années au coût de 16 M$, seront entrepris à la mi-juin pour la réfection de deux routes principales à Saint-Prosper.

C'est ce qui a été annoncé conjointement ce matin, en conférence de presse, par l'administration municipale et le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

La réfection aura lieu sur la 25e Avenue (route 275), sur une longueur de 1 720 mètres, entre la 40e Rue et la 20e Avenue, ainsi que sur la 30e Rue (rang Saint-Louis) sur une longueur totale de 780 mètres, entre la 25e Avenue et le ruisseau des Acadiens.

Les travaux consisteront notamment au remplacement du réseau d’aqueduc et d’égout, à la construction d’un nouveau réseau d’égout pluvial, à la création de trottoirs, d’une piste multifonctionnelle et de bordures, ainsi qu’à l’installation de quatre traverses piétonnières, dont deux seront munies de feux rectangulaires à clignotement rapide. De plus, l’asphaltage de la zone sera réalisé. La réfection contribuera considérablement à renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes le long de la 25e Avenue (route 275) et faciliteront l'accès aux différents commerces, estiment les autorités.

Le contrat a été attribué en avril dernier pour un montant de 15 756 297 $ à l’entrepreneur général Giroux & Lessard Ltée.

Pour le projet, le ministère des Transports et de la Mobilité durable investit une somme significative de 6 166 000 $, tandis que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation verse 3 765 145 $ par l’entremise du programme PRIMEAU.

« Notre investissement massif à Saint-Prosper permettra certainement d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de rehausser l’attractivité de la municipalité », a déclaré le député Poulin.

« Pour maintenir la belle progression de notre municipalité, il est important, voire primordial, d’investir dans la pérennité de nos infrastructures souterraines. Un énorme merci pour la précieuse collaboration de notre gouvernement, nous permettant ainsi de réaliser ces travaux majeurs et de progresser encore davantage dans notre plan d’intervention pour nos services d’eau potable et de gestion des eaux usées. À la fin de ces travaux, notre plan sera achevé à plus de 90 %, ce qui constitue un choix très responsable, adopté par peu de municipalités », a pour sa part indiqué le maire de Saint-Prosper, Alain Maheux.