Le gouvernement du Québec vient de lancer la toute première Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité des travailleurs routiers, qui se tient du 10 au 16 juin sur le thème La protection des travailleurs de chantier, j’embarque.

Cette semaine thématique, qui se tiendra la deuxième semaine de juin de chaque année, a pour but de rappeler aux usagers de la route la nécessité de faire preuve de vigilance, de courtoisie et de patience aux abords des chantiers routiers. En tout temps, il est impératif que tous les automobilistes et les conducteurs de véhicules lourds respectent la signalisation, les consignes des signaleurs routiers et la limite de vitesse affichée.

Cette initiative s’ajoute aux actions de sensibilisation menées par la SAAQ auprès des conducteurs, depuis plusieurs années, concernant la sécurité dans les zones de chantiers routiers ou à l’approche de celles-ci.

Le gouvernement du Québec croit en une combinaison de solutions pour amener un changement de culture en matière de sécurité routière. En plus d’agir en prévention, par le biais de cette semaine de sensibilisation, il mise également sur certaines autres mesures introduites par la Loi visant principalement à modifier le Code de la sécurité routière, sanctionnée le 2 mai dernier. Les nouvelles dispositions législatives prévoient entre autres une hausse des amendes à la suite d’infractions commises dans les zones de travaux routiers ou à proximité.

Tout au cours de la semaine, plusieurs partenaires se joindront au ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le but d’augmenter la portée de l’événement. Il y aura notamment une vaste opération nationale de la Sûreté du Québec afin d’assurer une présence accrue des corps policiers sur les chantiers routiers. Les contrôleurs routiers de la SAAQ seront également sur le terrain. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a aussi mis en place des outils de communication destinés aux associations de travailleurs.