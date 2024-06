Troisième lien: l'UPA craint la perte de bonnes terres agricoles sur la Rive-Sud

Depuis une semaine, les agriculteurs de la Rive-Sud disent recevoir la visite notamment d'agents immobiliers intéressés à acheter et développer leurs terres en vue de l'arrivée d'un troisième lien autoroutier Québec-Lévis.

«Je les appelle les vautours», confie en entrevue le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA) de la Chaudière-Appalaches, James Allen, qui craint l'accélération de l'étalement urbain et la perte d'excellentes terres agricoles.

Pour lui, la résurrection du projet de troisième lien autoroutier à l'est, près de l'île d'Orléans, est une «surprise» qui suscite — encore une fois — d'importantes inquiétudes au sein de ses membres.

D'ailleurs, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, n'a fourni aux agriculteurs aucun préavis.

«Ce serait intéressant qu'il prenne plus de place, qu'on entende un petit peu plus que l'agriculture doit être plus prioritaire au Québec que ce qu'elle est présentement», a déclaré M. Allen.

«Le Québec ne peut pas se permettre de perdre encore de la terre agricole, de la terre cultivable», a-t-il martelé.

M. Allen rappelle qu'en avril dernier, la commissaire au développement durable, Janique Lambert, a conclu dans son rapport que la pérennité du territoire agricole du Québec était à risque.

Les interventions du ministère de l'Agriculture sont insuffisantes pour assurer la protection et la mise en valeur du territoire agricole, avait-elle notamment souligné dans son rapport.

Selon M. Allen, s'il veut construire un troisième lien à l'est, le gouvernement Legault doit au minimum créer une fiducie pour préserver la vocation agricole de terres sur la Rive-Sud, comme cela s'est déjà fait à Montréal.

Caroline Plante, La Presse Canadienne