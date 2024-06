Des travaux contraignent la circulation sur le pont David-Roy

Des travaux d’entretien du réseau électrique souterrain à la hauteur du pont David-Roy à Saint-Georges contraignent la circulation.

En raison de ces travaux menés par Hydro-Québec, l’une des voies de virage à droite de la promenade Redmond vers le pont David-Roy est fermée jusqu'à 16 h vendredi. Sur le pont même, l'accotement est également fermé pendant la même période. Une signalisation adéquate a été aménagée afin de bien diriger les usagers.

Route 173

Notons que les travaux de réfection de la route 173, à partir de la limite de Notre-Dame-des-Pins vers Saint-Georges, qui ont débuté le 3 juin, sont prévus jusqu'au 29 septembre prochain.

Les travaux consistent en une intervention sur cinq ponceaux, une stabilisation de talus, le remplacement de glissières de sécurité, le remplacement de la fondation de chaussée et l'asphaltage. La circulation se fait en alternance en tout temps en semaine, avec remise dans les deux directions la fin de semaine. On compte sur la présence de signaleurs de jour avec barrières de contrôle de circulation et des feux de circulation le soir/nuit.