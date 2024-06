Barrage Sartigan: fermeture à la circulation les 4 et 5 juillet

Plusieurs chantiers de réfection de route, dont certains majeurs, débuteront au cours des prochains jours et s'ajouteront à ceux déjà en marche dans la région. Les usagers de la route devront donc s'armer de patience et éviter les secteurs en réparation, dans la mesure du possible. Voici quelques-uns de ces projets d'amélioration du réseau ...