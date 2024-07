Saint-Joseph: fermeture du pont en fin de semaine

Une inspection de la structure entraînera la fermeture, cette fin de semaine, du pont qui enjambe la rivière Chaudière entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables.

La traverse sera fermée le samedi 6 juillet et le dimanche 7 juillet, entre 8 h 30 et midi, et de 13 h à 16 h, avise le ministère des Transports du Québec.

Pour traverser d'une rive à l'autre, il faudra faire le détour, soit par Beauceville, soit par Vallée-Jonction.