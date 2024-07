C'est parti pour le stationnement incitatif Cameron

Les administrateurs de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de la Ville de Sainte-Marie ont procédé ce matin à l’inauguration du stationnement incitatif sur la route Cameron à Sainte-Marie, dans l’emprise de la bretelle nord de l’autoroute 73.

Cette infrastructure publique a d’abord été mise en place pour favoriser le covoiturage et encourager la mobilité durable. Asphalté et gratuit pour tous, le stationnement peut accueillir 118 véhicules et inclut six bornes de recharge pour les véhicules électriques. Les cyclistes sont également les bienvenus pour rejoindre leurs covoitureurs,

déplacements.

Le stationnement incitatif Cameron se veut aussi une zone sécurisée. En effet, comme il est éclairé et sous surveillance vidéo 24 h sur 24, 7 jours sur 7, il demeure un lieu sûr pour procéder à des échanges de biens en toute sécurité, diminuant ainsi les risques de transactions frauduleuses ou de vols qualifiés. Il peut aussi être utilisé comme terrain neutre lors du transfert d'enfants en garde partagée.

Finalement, des abribus et du mobilier urbain ont aussi été installés en prévision de la mise en place d’un futur système de transport collectif sur le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Ce projet demeure en cours d’élaboration.

Le coût total du stationnement incitatif se chiffre 2 061 699 $. Le projet a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Canada (Fonds pour le développement des collectivités du Canada), du gouvernement du Québec (Programme d’aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec) et du ministère des Transports du Québec.

« C’est une belle infrastructure qui était attendue par la population. La preuve, c’est que le stationnement était déjà utilisé avant même qu’il soit terminé. Personnellement, j’aime son aspect multifonctionnel. Ça nous permet de répondre à plusieurs besoins de nos citoyens dans un seul et même endroit et d’optimiser nos investissements. En plus, comme on est bien localisés, en plein centre de la Chaudière-Appalaches, je pense que le stationnement sera populaire auprès de gens en provenance d’autres MRC et c’est tant mieux! », a signifié Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce et maire de Sainte-Marie-de-Beauce.