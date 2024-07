Lancement des travaux de la route 275 à Saint-Benjamin

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, accompagné de la mairesse de Saint-Benjamin, Céline Veilleux, ont lancé officiellement, ce lundi 15 juillet, les travaux de réfection la route 275, qui partiront de l'entrée du village jusqu'à Morisset-Station.

Pour rappel, la route 275 avait été retenue en 2023, comme étant l'une des pires routes du Québec par CAA-Québec.

Ce projet permettra de réaliser la reconstruction de la chaussée sur 1,7 kilomètre. Le chantier sera en activité à compter de ce lundi 15 juillet jusqu’à la fin octobre.

Représentant un investissement estimé à 3,9 M$, ce projet de réfection inclut l’isolation de la chaussée sur 1,7 km de long, l’amélioration du drainage par le creusage des fossés et le remplacement d’un ponceau sous la chaussée.

« Nous assistons présentement à un record de chantiers de notre gouvernement sur les routes de Beauce-Sud. Aujourd'hui, avec la route 275 à Saint-Benjamin, nous venons concrétiser un projet majeur qui était fort attendu par la population. Nous y avons travaillé fort et nous pouvons dire mission accomplie », a expliqué Samuel Poulin.

À noter que durant la réalisation des travaux, la circulation ne sera pas couper et s'effectuera en alternance à l'aide d’un véhicule escorte pendant les heures d’activité du chantier, soit entre 7 feux de signalisation.

« Je peux vous dire que les citoyens sont très heureux de savoir que les travaux sont en cours. Ces travaux étaient demandés depuis très longtemps, car c'était devenu dangereux et ça reste très achalandé. On est surtout content que la route ne soit pas complètement fermée et qu'on puisse continuer à circuler sur une voie », a ajouté Céline Veilleux.