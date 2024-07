Quelques conseils pour ne pas être l'une des 1 500 victimes de la route

À quelques heures du début des vacances de la construction, au cours desquelles des milliers de personnes prendront la route, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) présente quelques statistiques, dans le but de renverser la tendance en ce qui concerne le nombre élevé de victimes au cours de cette période.

Chaque année, on compte quelque 1 500 victimes de la route au cours de ces deux semaines d'été, soit en moyenne 19 personnes décédées, 83 personnes blessées gravement et 1 466 personnes blessées légèrement. Les principales causes d'accidents sont la fatigue, la conduite avec les facultés affaiblies, la distraction, les comportements imprudents et la vitesse.

La science pour sauver des vies

Voici quelques faits intéressants pour prendre conscience des causes principales d'accident.

Longue route des vacances

Saviez-vous qu'après 24 heures d'éveil consécutives, les capacités physiques et mentales sont comparables à celles d'une personne ayant un taux d'alcool dans le sang de 0,1, soit au-delà du 0,08?



La seule solution pour contrer la fatigue est de dormir. Les haltes routières et les villages-relais sont mis à la disposition des gens pour, notamment, leur permettre de faire de courtes siestes avant de reprendre la route.

Festivités estivales

Avec les nombreuses activités estivales, les occasions de consommer sont nombreuses. C'est d'ailleurs pendant les mois d'été que l'on retrouve le plus grand nombre de conductrices et conducteurs décédés avec de l'alcool dans le sang. De 2018 à 2022, pour les mois de juillet et août combinés, près du quart (24,2 %) des conductrices et conducteurs décédés avaient de l'alcool dans le sang.



Lorsque vous prenez de l'alcool, même en quantité modérée, prévoyez une solution de rechange. Et si vous devez conduire, optez pour des boissons sans alcool.