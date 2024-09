Début des travaux de réfection des 16e et 22e Rue 

C'est à compter d'aujourd'hui que les travaux de réfection des services municipaux et de bordures de rues débutent sur la 16e Rue et la 22e rue à Saint-Georges, entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue.

Les deux chantiers seront actifs jusqu’au 15 novembre prochain.

Durant cette période, la deux artères seront fermées à la circulation.

Pour la 16e rue, cela inclut incluant les intersections avec la 7e Avenue et la 8e Avenue, afin de permettre des voies de recul sécuritaires pour la machinerie lourde et diminuer l’achalandage à proximité d’une zone scolaire.

Pour la 22e rue, une voie sera retranchée sur le boulevard Dionne, afin de permettre une zone de recul sécuritaire pour les camions.

Dans le premier cas, les travaux sont exécutés par l’entrepreneur Giroux & Lessard Ltée, au coût de 2 077 931$. Pour le second chantier, le contrat a été donné à R.J. Dutil & Frères Inc. (1 448 913 $).

Les usagers sont priés de noter que les travaux peuvent être l’objet de modifications en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement de la réfection ou des conditions météorologiques.

Le secteur sera passablement engorgé pour plusieurs semaines, avec aussi les entraves sur la 1re Avenue Clermont-Pépin, devant le Parc Lacasse à Saint-Georges, à l'intersection de la Route 271 (Pont-David-Roy). Ce chantier sera en opération jusqu'au 22 octobre.