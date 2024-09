Saint-Georges: mieux vaut éviter le pont aux heures de pointe

Les travaux entrepris sur la 1re Avenue Clermont-Pépin, devant le Parc Lacasse à Saint-Georges, à l'intersection de la Route 271 (Pont-David-Roy), contraignent fortement la circulation.

Étant donné que le chantier sera en opération jusqu'au 22 octobre, il est recommandé d'éviter le secteur lorsque c'est possible. Jusqu'à cette date, la route sera fermée en tout temps. Les usagers du secteur sont invités à suivre le détour par la 15e Rue, le boulevard Dionne et la 18e Rue.

Cette situation est accentuée par les travaux de réfection des services municipaux et de bordures de rues sur la 16e Rue et la 22e rue à Saint-Georges, entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue. Deux chantiers qui seront actifs jusqu’au 15 novembre prochain. Les deux artères sont aussi fermées à la circulation.

Par conséquent, le secteur est passablement engorgé, et ce, pour plusieurs semaines. Notamment aux heures de pointe le matin, le midi et en fin de journée.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) signale que les entraves peuvent toujours être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.