Pneus d’hiver: vous n’êtes pas aussi tôt que vous le croyez!

Chez CAA-Québec, on connaît la chanson: l’été s’étire, l’automne passe aussi vite qu’un claquement de doigts, puis le froid hivernal s’installe pour la saison. C’est pourquoi l’organisation rappelle aux automobilistes de contacter leur garagiste dès maintenant afin de prendre rendez-vous pour faire installer leurs pneus d’hiver.



L’avenir appartient-il vraiment à ceux qui se lèvent tôt? Lorsqu’on parle de pneus, absolument! Prendre son rendez-vous à l’avance permet non seulement d’éviter la cohue dans les ateliers quand se pointe la première neige, mais aussi des frais supplémentaires. En effet, les automobilistes dont le véhicule n’est toujours pas muni de pneus d’hiver le 1er décembre s’exposent à une amende de 200 à 300$ (plus les frais), et mettent leur sécurité et celle des autres en péril.



Ce n’est pas tout: les automobilistes qui s’y prennent à l’avance ont accès à davantage de stocks, ce qui leur permet de comparer les prix et de profiter des offres promotionnelles des garagistes. Mais surtout, ils ont le luxe d’opter pour un pneu d’hiver qui convient à leurs besoins.

«Pas besoin de faire poser les pneus tout de suite, mais il faut au moins prendre rendez-vous! Tout le monde y gagne: les automobilistes pour le choix d’un bon produit, et les ateliers pour la planification de leurs effectifs», signale Pierre-Serge Labbé, vice-président des services en mobilité de l'organisme.

Beaucoup de mythes existent autour de la pose des pneus d’hiver. Le moment parfait pour changer de pneus est lorsque le mercure oscille autour des 7 degrés Celsius pendant plusieurs jours consécutifs; il est faux de croire que de les installer tôt à l’automne les endommagera. En effet, il faut rouler plusieurs centaines de kilomètres à de hautes températures pour causer une usure prématurée.

Source: CAA-Québec