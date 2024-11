Route 204: le député Samuel Poulin veut en améliorer la sécurité

Préoccupé par les nombreux accidents qui se sont produits sur la route 204, entre Saint-Martin et Saint-Georges, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, entreprend d'en améliorer la sécurité.

«Même si je n’ai reçu aucune demande spécifique, j’ai décidé de prendre le leadership sur cet enjeu pour les prochaines années», a-t-il écrit dans un message publié hier sur sa page Facebook.

Selon les compilations de l'élu, six décès ont été enregistrés à la suite d'accidents survenus sur ce tronçon depuis 2013, dont deux en l'espace de dix jours seulement, en août dernier. Au cours de la même période, M. Poulin a recensé plus de 60 accidents avec des blessés. «Les chiffres frappent et impressionnent», a-t-il commenté.

Parmi les solutions qu'il entrevoit, on compte la mise en place d’un radar mobile, l’abaissement de la limite de vitesse, une meilleure signalisation ou une surveillance policière accrue. «Rien n’est écarté et je veux prendre le temps de consulter des experts afin de trouver des mesures adaptées, réalistes et dissuasives [...] J’ai déjà échangé avec plusieurs acteurs pour tâter le pouls.»

Pour ce faire, le député formera une cellule avec les équipes du ministère des Transports, de la Sûreté du Québec et les élus municipaux concernés sur les façons de mieux sécuriser ce tronçon.

«Au-delà de toutes les mesures que nous pouvons mettre en place, nous n’éviterons jamais les accidents ou encore les excès de vitesse. La responsabilité citoyenne est aussi la clé sur ce tronçon. Chacun peut jouer un rôle pour tenter d’améliorer le bilan routier», a conclu Samuel Poulin dans son message.