Opération nationale concertée sur le partage de la route

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 1er mai, l’ensemble des services de police du Québec et les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) intensifieront leurs interventions et leurs activités de sensibilisation dans le cadre de l’opération nationale concertée (ONC) Partage de la route.

Cette opération, qui se déroulera sous le thème La sécurité routière, j’embarque, vise à rappeler à tous les usagers de la route, peu importe leur mode de déplacement, l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi d’adopter des comportements favorisant la sécurité de tous. Une campagne de sensibilisation est également déployée par la SAAQ du 14 avril au 18 mai pour appuyer cet objectif.

Les appareils de transport personnel motorisés (ATPM), comme les trottinettes électriques ou gyroroues, se multiplient dans les zones urbaines. Ces appareils sont rapides et ils nécessitent une courbe d’apprentissage pour leurs conducteurs, qui sont souvent inexpérimentés et vulnérables face aux véhicules routiers, surtout en l’absence de dispositifs de sécurité adaptés. Face à l’augmentation du nombre de ces appareils sur la voie publique, il devient essentiel de sensibiliser tous les usagers de la route aux risques qu’ils représentent et aux comportements à adopter pour prévenir les collisions.

Les autorités policières rappelent qu’il est primordial que les conducteurs de véhicules agissent de la même manière envers les utilisateurs d’ATPM qu’en présence des piétons et des cyclistes.

Rappelons que le principe de prudence, tel que défini par le Code de la sécurité routière, a pour objectif d’assurer la sécurité de tous sur le réseau routier. Il prévoit que chaque usager de la route, peu importe son moyen de transport, est tenu, surtout à l’égard de celui qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.