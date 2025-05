La pluie a fait d'importants dommages à Saint-Côme-Linière

Plusieurs rues de Saint-Côme-Linière ont été très endommagées par les pluies intenses survenues vendredi après-midi dans la municipalité.

« En une période d’environ 30 minutes, il y a eu un déluge sur Saint-Côme. J'ai en moyenne une vingtaine de rues dans lesquelles on devra faire des travaux d’infrastructures au niveau des accotements, parce que le gravier a complètement disparu, il est descendu vers la première avenue ou vers la 173 », a expliqué Gabriel Giguère, maire de Saint-Côme-Linière.

Au moment d’écrire ces lignes, quatre résidences auraient eu des infiltrations d’eau dans leur sous-sol. « Ça a causé des dégâts », a souligné le maire, tout en précisant que les personnes concernées peuvent tout de même demeurer chez elles.

Les pompiers sont restés sur place jusqu’aux environs de 22h30. Il y avait également tous les employés des travaux publics. Ensemble, ils ont travaillé à nettoyer les grilles d’écoulements et ramasser le gravier avec des équipements motorisés, des chargeurs frontaux et des camions-bennes. « Il y avait aussi le ministère de transport qui s'occupait de la route de 75 et d’une partie de la 173 qui avait été complètement dénaturée par la fuite de l’eau. »

Notons que toutes les rues sont ouvertes, mais monsieur Giguère demande aux usagers de rester prudents parce que tous les accotements sont détériorés.

Mardi, la municipalité prévoit une rencontre en visioconférence avec le ministère de la Sécurité publique et Samuel Poulin, le député de Beauce-Sud. L’élu beauceron s’est d’ailleurs rendu sur place pour faire état de la situation et constater les dommages sur les résidences et les infrastructures.