Pourquoi la nouvelle voie près du pont David-Roy est bloquée?

Vous les avez certainement remarqués, des blocs de béton ont été installés au coin de la 1re avenue Clermont-Pépin et du pont David-Roy à Saint-Georges.

Bien que la ville espère les voir disparaître le plus rapidement possible pour récupérer la nouvelle voie de droite, la balle est dans le camp du ministère des Transports. Alain Roy, directeur des services techniques de la ville de Saint-Georges, vous explique.

Lorsque la ville de Saint-Georges prévoyait le réaménagement du carrefour entre la 16e rue et la 1re avenue Clermont-Pépin, près du pont David-Roy, elle a eu l’idée d’ajouter une petite voie à droite, pour ceux qui veulent tourner direction nord sur le pont. Le ministère des Transports, alors chargé des travaux, a approuvé l’idée et ça a été convenu comme tel.

À leur arrivée pour préparer le pavage, les employés du ministère ont trouvé des câbles souterrains de TELUS qui sont pratiquement en surface, parce qu'ils passent dans le trottoir du pont. « Normalement, pour pouvoir circuler en auto dessus, ils devraient être à 18 pouces de profondeur, mais là ils sont à seulement à moins de 4 pouces. Ce sont les fibres optiques qui relient l'hôpital et les services importants », a expliqué Alain Roy. À ce moment-là, le ministère a réalisé qu’il n’avait pas anticipé cette problématique et que le risque était trop important pour autoriser la circulation des véhicules sur ce nouvel élargissement. Les blocs de béton ont alors été installés là pour empêcher le passage des autos.

« On est en attente d’une solution de TELUS et du ministère. La balle est dans leur camp pour être capable de tasser les blocs de béton et récupérer la voie qu’on a payée pour être capable de l’utiliser », a précisé monsieur Roy.

Précisons que les installations qui ont été faites dans le passé ne correspondent plus aux normes d’aujourd’hui et, avec l’élargissement de la chaussée, les câbles ne sont plus assez profonds. Il va donc y avoir des travaux correctifs à faire en dessous avant de rétablir la circulation.

« On est très déçu du résultat, mais bon ça ne peut pas rester comme ça pendant 15 ans. Il va falloir que ça bouge », a conclu le directeur des services techniques de la ville de Saint-Georges.