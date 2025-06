Un secteur «accidentogène» identifié en Chaudière-Appalaches

Selon la Sûreté du Québec, un des 10 sites névralgiques de tronçons de route présentant un risque élevé de collisions mortelles ou avec blessés graves, se trouve en Chaudière-Appalaches.

Il s'agit de la sortie 115 de l’Autoroute 73, à la hauteur de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui amène à la route 218, laquelle est considérée comme un secteur accidentogène sur toute sa longueur de 14 kilomètres, entre Saint-Gilles et la route 173.

Le corps policier a dévoilé officiellement aujourd’hui son approche d’intervention Zone • Zéro, qui constitue une stratégie de réponse afin d’intervenir de façon plus spécifique dans ces secteurs. Elle propose une approche ferme et coordonnée en visant les principales causes de collisions, en outillant les patrouilleurs et patrouilleuses avec des actions concrètes et spécifiques à poser et en sensibilisant les usagers de la route à se responsabiliser face à leurs propres comportements.

Les 10 sites névralgiques, identifiés en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) et Contrôle routier Québec (CRQ), l'ont été selon trois principaux facteur:—

— Un site qui est suffisamment circonscrit pour envisager des actions concrètes susceptible de minimiser les risques de collisions.

—Un site qui a connu, dans les 5 dernières années, plus de deux collisions mortelles ou avec blessés graves et dont le contexte actuel persiste à constituer un défi pour le futur.

— Un site présentant une expectative de fréquentation élevée et récurrente par les clientèles cibles et pour lesquels les causes de collisions et facteurs aggravants ont été priorisés dans la stratégie en sécurité des réseaux de transport de la SQ.

Dans les zones zéro identifiées, des plans d’action personnalisés ont été mis en place et ils comprennent une variété de mesures visant l’intervention, la sensibilisation, la communication et le partenariat.

En fonction des enjeux identifiés pour chacun des sites, des mesures sont déployées dans l’objectif de protéger les vies humaines en diminuant les risques ainsi qu’en renforçant le sentiment de sécurité des usagers, de conclure les responsables de la Sûreté du Québec.