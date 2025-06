Les opérations de marquage des chaussées débutent dans la région

Les opérations de marquage des routes sont en cours, sur l’ensemble du territoire de la région de la Chaudière-Appalaches, annonce le ministère des Transports et de la Mobilité durable

Les opérations, qui représenteront l’équivalent de plus de 9 000 kilomètres de lignes repeintes, se poursuivront jusqu’à l’automne.

Signalons qu'en juin, le marquage se fera sur toute la longueur de l'autoroute 73, de Saint-Georges à Lévis, incluant le pont Pierre-Laporte.

Au cours des mois de juillet à septembre, l'ensemble des autres routes sur le territoire de Chaudière-Appalaches seront patrouillées.

Conseils aux usagers

Pour s’assurer de réaliser un travail de qualité, un convoi composé de véhicules signaleurs et du

camion traceur se déplace à une vitesse variant entre 10 et 20 km/h. À leur rencontre, il est essentiel de:

• respecter la signalisation;

• s’assurer de ne pas circuler sur les lignes fraîchement peintes, de manière à préserver la

qualité du marquage durant la période de séchage (celle-ci peut prendre un peu plus de

20 minutes);

• ne pas dépasser le convoi de marquage. S’il faut effectuer un virage et franchir une ligne

peinte, il est souhaitable d’attendre la prochaine intersection.

S’il y a lieu, pour enlever des éclaboussures de peinture au latex, il est important de nettoyer son

véhicule rapidement à l’aide d’un jet d’eau à pression. Il est à noter que le ministère déclinera toute responsabilité pour les dommages causés à un véhicule si les travaux sont effectués selon les normes établies.

Lorsque les conditions climatiques peuvent influencer le temps de séchage ou lorsqu’il y a plusieurs accès à la route, des cônes peuvent être installés pour baliser la zone mobile de travail et ainsi informer la population de l’opération de marquage en cours.

Le ministère invite les usagers à la patience et à la vigilance afin de permettre aux employés de

réaliser un travail de qualité, et ce, en toute sécurité.

Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511.