Saint-Georges: travaux de réfection sur la 126e Rue et la 10e Avenue

La Ville de Saint-Georges procède dès aujourd'hui à des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts sur la 126e Rue, entre le boulevard Lacroix et la 10e Avenue, ainsi que sur la 10e Avenue, entre la 125e Rue et la 127e Rue.

Les travaux se poursuivront jusqu’au 20 août prochain.

Durant cette période, la 126e Rue ainsi que la 10e Avenue, sur les tronçons mentionnés précédemment, seront fermées sauf pour la circulation locale. De plus, à compter du 23 juin, une voie du boulevard Lacroix, en direction nord, à l’intersection de la 126e Rue, sera fermée de façon ponctuelle.

Le projet sera réalisé par l’entreprise Giroux & Lessard ltée pour la somme de 1 577 578 $.

Veuillez noter que ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques. Ville de Saint-Georges vous invite à la prudence à l’approche du chantier.