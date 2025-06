Une étude d’opportunité lancée pour un second pont à Saint-Georges

Le gouvernement du Québec a officiellement lancé une étude d’opportunité afin d’évaluer les solutions possibles pour améliorer la circulation entre les deux rives de la rivière Chaudière à Saint-Georges, dont la construction d’un second pont.

L’annonce a été faite ce lundi 16 juin par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, en compagnie du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

« L’étude va permettre de comparer différents scénarios, dont celui d’un second pont, à la lumière d’une grille d’analyse complète », a expliqué Geneviève Guilbault. Seront notamment examinés les répercussions sur la circulation, la sécurité, l’environnement et l’aménagement du territoire. Les résultats de l’étude sont attendus d’ici la fin de l’année 2026.

Mme Guilbault a salué le travail de Samuel Poulin sur ce dossier. « Il y a deux gros projets que Samuel me pousse constamment : la 73 et le deuxième pont. Il me parle autant de l’un que de l’autre. Aujourd’hui, on confirme que ce dossier continue de cheminer. »

De son côté, le député de Beauce-Sud a précisé que l’appel d’offres pour la réalisation de l’étude sera lancé dès cet automne. « On souhaite avoir les résultats d’ici la fin de l’année prochaine. Il y a des corridors qui seront analysés, et j’ai déjà exprimé un intérêt favorable pour la 74e Rue à Saint-Georges, qui relie une sortie d’autoroute. »

Une étude de circulation rendue publique à la fin de 2023 avait déjà révélé que certains axes routiers deviendraient « extrêmement achalandés » d’ici 2035. Samuel Poulin en conclut qu’un second pont devient inévitable pour assurer la fluidité future. « Moi, je suis déjà convaincu. Mais il faut d’abord évaluer les coûts et la faisabilité des corridors », a-t-il insisté.

Le gouvernement précise que l’étude sera financée à 100 % par Québec et qu’elle visera à outiller les futurs élus municipaux de Saint-Georges, qui seront élus en novembre prochain, pour envisager des solutions concrètes. « Ce sera une belle occasion de s’asseoir avec eux pour prioriser ce projet », a conclu Samuel Poulin.

Le tracé de l'autoroute 73 toujours en discussion

En plus de l'annonce du jour, le député de Beauce-Sud en a profité pour faire le point sur les discussions entourant le tracé du prolongement de l'autoroute 73.

Malgré le dépôt de l’étude d’impact, rendue publique en mars 2025, l’opposition persiste chez certains producteurs agricoles et propriétaires fonciers. « On ne dit pas qu’il n’y a pas d’impact sur l’agriculture, mais il y a des mesures de compensation possibles. Selon nous, c’est le tracé le plus optimal », a indiqué le député.

Il admet toutefois que les contestations ralentissent l’avancement du projet. « Si on n’avait pas ces contestations-là, on commençait les travaux cet été », a-t-il reconnu, en référence au plan présenté à Saint-Georges en juin 2023. « On va s’asseoir à nouveau avec les propriétaires concernés cet automne. L’objectif, c’est de maintenir le dialogue et la paix sociale dans la région. »