Le dynamitage interrompu sur la 22e avenue

Les travaux de dynamitage, sur le site d'un futur projet domiciliaire de la 22e avenue à Saint-Georges, ont été interrompu à la suite d'un incident survenu mardi.

En effet, une explosion de charge a projeté des pierres sur une grande distance, à l'extérieur du site, touchant plusieurs rues résidentielles du secteur. Des morceaux ont atterri dans des cours arrière, sur des véhicules, et dans certains cas, à quelques mètres des maisons, rapportent plusieurs citoyens.

Ainsi, comme en font foi des photos envoyées à EnBeauce.com, un propriétaire a retrouvé une roche de 12 lbs sur la pelouse de sa résidence, qu'il venait de tondre quelques heures plus tôt.

«C'est déplorable et désolant mais c'est un incident pas commun à survenir chez-nous», a déclaré au téléphone à EnBeauce.com, le président de RJ Dutil, Yann Dutil, l'entrepreneur général qui effectue les travaux de de forage et de dynamitage sur ces terrains qui appartiennent à Quartiers Urbains.

Il a expliqué qu'un «raté» d'explosion de charge, et la nature «friable» de la roche sur place, avaient créé des conditions imprévisibles pour le 2e essai de dynamitage qui a suivi au même endroit. «Malheureusement, des pierres sont sorties de côté du tapis (de protection)», a-t-il fait savoir.

M. Dutil a souligné que son entreprise effectue ce type d'opération depuis plus de 50 ans, en respectant toujours les règles les plus strictes de sécurité et que dans ce cas-ci, il s'agissait vraiment d'un incident isolé.

Une enquête a été ouverte par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), qui a fait cesser le dynamitage. Il ne reprendra que lorsque l'organisme aura conclu son rapport et émis ses recommandations sur l'incident, a signalé l'entrepreneur, qui collabore entièrement avec la commission dans ce dossier.

Du côté de l'administration municipale, «Ville de Saint-Georges rappelle qu’il s’agit d’un chantier sur un terrain privé et qu’elle ne peut pas intervenir. Si vous êtes résident de ce secteur et que vous craignez pour votre sécurité, vous pouvez communiquer avec la CNESST», a indiqué dans un message courriel à EnBeauce.com, la directrice générale, Karine Veilleux.

D'ailleurs la municipalité recommande à ses citoyens d’éviter ce secteur (22e avenue, entre la 138e rue et la 144e rue), «en raison de la dangerosité des travaux».