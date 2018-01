Saint-Georges et sa pénurie de main d'oeuvre font l'objet d'un reportage en France

Voir la galerie de photos

La chaîne de télévision française d'information en continu France 24 a publié, mardi le 9 janvier dernier, un reportage intitulé « Le Canada, nouvel eldorado de l'emploi ». Dans ce dernier, on y traite notamment de la pénurie de main d'oeuvre à Saint-Georges et à Québec.

Les reporters sont entre autres allés à la rencontre, pour la confection de ce reportage, de Karine Poulin, responsable de la qualité et des ressources humaines chez CDID, à Saint-Georges, et de Nicolas Jean, directeur des ressources humaines chez Boa-Franc à Saint-Georges, également.

Ces derniers ont aussi discuté avec Mélanie Poulin, coordonnatrice chez La Beauce embauche, qui aide les travailleurs et leur famille dans leur recherche d'emploi et leur établissement dans la région.

« Jamais le Canada n'avait autant eu besoin de travailleurs, mais aussi de citoyens. Le pays veut tripler sa population d'ici la fin du siècle. Nous sommes partis dans cet eldorado de l'embauche qui compte séduire l'Hexagone ».

C'est de façon que le présentateur français de la chaîne francophone de France 24, à Paris, a présenté le reportage de François Rihouay.

Il est possible de visionner cette émission sur la Beauce et le Canada en général, préparée par les journalistes Patrick Lovett et Laura Burloux, en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

Précisons que la chaîne France 24 rapporte des nouvelles internationales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quatre langues différentes, soit le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe.