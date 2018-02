La Beauce embauche en mission de recrutement à Sudbury

L'équipe de La Beauce embauche s'est envolée plus tôt aujourd'hui vers le Collège Boréal de Sudbury, un établissement de formation postsecondaire francophone en Ontario, pour rencontrer les étudiants et les chercheurs d’emploi de la région et leur partager les opportunités de carrière de la Beauce. Ce sont neuf représentants d'entreprises beauceronnes qui ont pris le départ vers 6 h 25 ce matin, à bord d'un avion Grondair.

À lire également :

La journée de recrutement se déroulera de 10 h à 16 h dans la cafétéria de l'établissement scolaire, et s'adresse à tous les chercheurs d’emploi qui sont ouverts à s’établir en région.

Les entreprises qui seront présentes sont Manac, Estampro, Comact, Canam, Groupe Camnor, Métal Sartigan, Équipements PHL, PME Partenaires et Chorus RH.

Afin d'attirer les Ontariens en Beauce, La Beauce embauche décrit la région de belle façon sur la page dédiée à cet événement de recrutement qui se trouve sur son site Web :

« À seulement vingt minutes de la ville de Québec, la région beauceronne te permet de vivre une vie active et calme à la fois. Idéale pour élever des enfants, faire du sport, étudier, courir, marcher, boire et manger. Parce qu’il n’y a pas juste le travail dans la vie ! »

À la question Pourquoi s’établir en Beauce ?, La Beauce embauche répond, sur son site Internet, que la principale raison est le coût de la vie qui est plus bas qu’en Ontario.

« En effet, les frais de garde sont six fois moins dispendieux en Beauce. Le prix des loyers est en moyenne vraiment inférieur à ce que payent les résidents de l’Ontario et finalement, tu seras en mesure d’être propriétaire de ta demeure pour le prix de ton loyer ! », est-il possible de lire sur leur site Web.

La Beauce embauche explique aussi que la région est à la recherche de main-d’oeuvre dans le domaine manufacturier pour des postes de manœuvre, de programmeurs analystes, de soudeurs, de machinistes, d'électromécaniciens, de journaliers, de techniciens en génie électrique, de mécanique industrielle, d'opérateurs de production, de mécaniciens, de dessinateurs et de concepteurs, de peintres industriels et d'estimateurs.



Rappelons que La Beauce embauche est une initiative régionale qui regroupe les MRC de Beauce-Sartigan, Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche qui, en travaillant avec les partenaires du milieu, vise à attirer de la main-d’œuvre sur le territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles.