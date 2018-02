Honco bâtiments d'acier construira le complexe multifonctionnel de St-Prosper

C’est la firme Honco bâtiments d'acier qui a obtenu le contrat pour la planification, la construction et la réalisation du nouveau complexe multifonctionnel de Saint-Prosper, dans lequel il y aura notamment un aréna et une salle communautaire de plus de 250 places. Le soumissionnaire retenu a été annoncé lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 19 février dernier, par les membres du conseil.

À lire également :

Cinq entrepreneurs ont déposé un projet clés en main, projet évalué à partir d’une grille de pointage préétablie. Ceux dont le projet n'a pas été retenu sont Les Constructions Binet, pour 8 440 000 $, Construction Dinamo, pour 8 500 000 $, Pomerleau, pour 8 499 000 $ et l'Équipe Groupe Excel SM, dont la soumission a été rejetée, pour 9 600 000 $.

Honco bâtiments d'acier, de son côté, a déposé un projet pour 8 433 179 $. Notons que c'est la firme qui a obtenu le meilleur pointage qui a été retenue. « Nous avions de très hautes exigences quant à l’aménagement et à la fonctionnalité du bâtiment », a expliqué le maire de Saint-Prosper, Richard Couët, hier soir.

« En plus de répondre à ces différentes exigences, Honco bâtiments d'acier propose un complexe unique à Saint-Prosper avec une entrée principale faisant référence aux principaux éléments environnementaux de la région qui caractérisent la municipalité », a-t-il ajouté.

Les travaux, qui auront lieu près de la polyvalente des Abénaquis, débuteront en juin 2018 pour une ouverture officielle en août 2019. La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a d’ailleurs cédé gratuitement le terrain en guise de contribution.



« Ce complexe de haute qualité permettra à tous de pratiquer leur sport préféré et d’avoir accès à une salle multifonctionnelle haut de gamme comprenant toutes les commodités nécessaires », a conclu M. Couët.