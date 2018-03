Du speed dating et une tondeuse robot à la 32e édition de l'Expo Habitat Beauce

Voir la galerie de photos

La 32e édition du salon Expo Habitat Beauce aura lieu du 22 au 25 mars prochains, au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, sous le thème « Tous les experts pour votre habitation sous un même toit ». La présidence d'honneur de cet événement a été confiée au maire de la ville de Saint-Georges, Claude Morin.

L'édition 2018 comptera un total de 81 exposants, dont 14 nouveaux cette année. Il y aura entre autres sur place, parmi les nouveaux participants, Les salles de bain Farlo, Beauce Innovation, Les équipements Armand Lapointe, Construction Benoît Pépin et Versatile Fenestration.

Tous les secteurs d'activités y seront représentés, de la construction à la rénovation en passant par le design. Plusieurs nouveautés seront aussi présentées dans le cadre de ce 32e Salon, dont une tondeuse robot et de nouveaux types de revêtements d'époxy pour les planchers de béton, par exemple.

« Vous aurez la chance d'obtenir des renseignements fiables et d'actualité directement de la bouche d'experts sur différents produits et différentes technologies en rencontrant nos exposants », a expliqué le directeur général de l'APCHQ Beauce-Appalaches, Maxime Tanguay.

Le speed dating sera une autre de ces nouveautés. Pour l'occasion, les visiteurs auront la chance de passer 10 à 15 minutes avec des professionnels de la construction et du design, dont les designers Joëlle Pelchat, Kathy Paul et Sandra Patry, la conceptrice de plan en aménagement extérieur, Carole Duplessis, ainsi que la spécialiste des couvre-planchers et de la décoration, Sylvie Poulin.

Prix d'admission et services gratuits

Les heures d'ouverture de cet événement seront jeudi le 22 mars, de 17 h à 21 h, vendredi le 23 mars, de 13 h à 21 h, samedi le 24 mars, de 10 h à 21 h, ainsi que dimanche le 25 mars, de 10 h à 16 h 30.

Le prix des billets est de 5 $ par personne, incluant les taxes, en prévente Il est possible de se procurer ceux-ci au bureau de l'APCHQ Beauce-Appalaches, à Saint-Georges, jusqu'au samedi 24 mars. À la porte, le prix sera de 9 $ pour les adultes et ce sera gratuit pour les visiteurs de 16 ans et moins accompagnés d'un adulte.

Les parents pourront bénéficier gratuitement d'une garderie sur place à partir du vendredi 23 mars, 15 h. Lors de la soirée d'ouverture du jeudi 22 mars, il y aura un spécial deux pour un sur le prix des billets.

Rappelons que le tirage de la Maison Moisson Beauce aura lieu dans le cadre de l'Expo Habitat Beauce lors du samedi le 24 mars, dès 20 h, et qu'il sera possible de se procurer des billets pour ce concours au centre sportif Lacroix-Dutil de jeudi à samedi.

L'entrée au Salon sera d'ailleurs gratuite entre 16 h et 20 h la journée même du tirage pour les visiteurs qui auront acheté un billet pour gagner ladite maison.

Plus de détails

EnBeauce.com s'est d'ailleurs entretenu ce midi, lors de la conférence de presse annonçant la 32e édition du Salon, avec le directeur général de l'APCHQ Beauce-Appalaches, Maxime Tanguay. Ce dernier nous a entre autres parlé de quelques nouveautés pour cette édition.

Nous avons aussi rencontré la designer d'intérieur Joëlle Pelchat, afin qu'elle nous explique plus en détails le concept de speed dating, une nouveauté de l'édition 2018 à l'Expo Habitat Beauce.

Il est possible de visionner les entrevues qui nous ont été accordées par M. Tanguay et Mme Pelchat en cliquant sur la vidéo ci-dessus. Des entrevues réalisées par la journaliste Amélie Carrier.