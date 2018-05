Plaisir sans faim : le nouveau bar laitier de La Guadeloupe

Le spécialiste en produits laitiers Plaisir sans faim, à La Guadeloupe, a ouvert ses portes lors du samedi 7 avril dernier. Situé au coeur de la municipalité, sur la route 108, à droite du Dollarama, il offre une gamme de produits variés, tels que de la crème glacée trempée dans le chocolat, des cappuccinos glacés, des waffle dogs et des cafés spécialisés.

La propriétaire de ce nouveau commerce de la région, Véronique Carrier, est âgée de 27 ans et est originaire de La Guadeloupe. Fille et petite-fille d'entrepreneurs, la bosse des affaires a toujours eu sa place dans sa famille.

C'est en octobre 2017, alors qu'elle traversait une période plus difficile de sa vie, que ses proches lui ont offert le local dans lequel elle est présentement installée.

Sans perdre une minute, celle qui avait toujours rêvé d'avoir sa propre sandwicherie ou son propre café s'est finalement lancée dans les produits laitiers dérivés.

Un retour aux sources pour La Guadeloupe

La Guadeloupe était sans bar laitier à part entière depuis environ un an et demi. Véronique Carrier a voulu ramener la tradition au village en offrant aux citoyens de cette municipalité et des environs la possibilité de s'offrir une crème glacée de qualité pendant toute la période estivale.

Elle s'est équipée en neuf de A à Z, tant pour son mobilier que ses différentes machines à faire de la crème glacée. Celle qui est aidée de ses cinq employés le jour, lorsqu'elle travaille dans l'administration dans une résidence de personnes âgées, va à la rencontre le soir des amateurs des plaisirs sucrés et leur transmet sa passion pour les crèmes glacées de toutes sortes.

Le service offert y est rapide, et Véronique Carrier est fière d'enfin offrir aux gens un endroit où ils peuvent se sentir comme s'ils étaient dans un milieu urbain, mais en campagne.

Les spécialités et les incontournables

Les 12 trempages de qualité qui sont offerts au bar laitier Plaisir sans faim sont la spécialité du commerce. En plus de ceux-ci, la propriétaire offre à ses clients quatre saveurs de gelatos, quatre saveurs de granitas sans produits laitiers, donc sans trace de lactose pour ceux qui y sont intolérants.

Un produit particulier qui y est servi est le waffle dog, qui est une sorte de pogo fait de pâte gaufrée qu'on trempe dans le chocolat, qui est un excellent dessert selon la propriétaire.

En plus des incontournables, Véronique Carrier offre également de la slush, des bubble teas, des ouragans, des sundaes, des smoothies, des milk shakes, des parfaits, des suprêmes, des bananes royales, des potions magiques, des flotteurs, des souriceaux, des cappuccinos glacés et une variété de cafés spécialisés.

Pour voir différentes photos des produits offerts, il est possible de se rendre sur la page Facebook du commerce, mentionnée ci-bas. Véronique Carrier est d'ailleurs très proactive sur les médias sociaux. Elle compte aujourd'hui plus de 900 mentions « J'aime » sur sa page Facebook, qui existe depuis janvier 2018, ainsi que plus de 135 abonnés sur Instagram.

L'endroit idéal pour relaxer l'été

La Guadeloupe est considéré comme un Village-relais depuis l'été 2009 et possède une piste cyclable de cinq kilomètres. Le bar laitier se veut donc attirant pour les familles de la Beauce et de l'Estrie, notamment Saint-Martin, Saint-Éphrem, Saint-Évariste, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Méthode, et toutes les municipalités environnantes, par sa proximité pour les passants et les touristes en été.

La propriétaire de l'établissement s'est grandement inspirée des tendances actuelles sur Pinterest pour créer son décor au goût du jour. Le nouveau bar laitier met d'ailleurs à la disposition de ses clients quelque 20 places assises à l'intérieur, sans parler de son parterre extérieur invitant et coloré qui comprend huit tables de pique-nique et une vingtaine de chaises aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Les heures d'ouverture du bar laitier sont du lundi au vendredi, de 12 h à 21 h, ainsi que les samedis et dimanches, de 11 h à 21 h. Les modes de paiement acceptés sont l'argent comptant et les cartes de débit.

Véronique Carrier et son équipe vous attendent en grand nombre et ont hâte de vous servir !

Pour joindre le bar laitier Plaisir sans faim