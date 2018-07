La Beauce séduit les travailleurs immigrants à Montréal

La Beauce embauche était présente au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec cette semaine à Montréal pour faire la promotion de la qualité de vie dans la région et des opportunités de carrière qui y sont offertes. Accompagné de cinq entreprises de la région beauceronne, La Beauce embauche s'est fait remarquer par les 10 000 chercheurs d’emploi immigrants attendu les 30 et 31 mai au Palais des congrès de Montréal.

« Nous avons 182 emplois à combler avec les entreprises présentent aujourd’hui, imaginez les superbes possibilités dans notre magnifique région qui compte des milliers d’entreprises en pleine croissance!», confirme Mélanie Poulin, responsable des communications pour La Beauce embauche.

La Beauce tire son épingle du jeu en étant présente à cet événement avec des entreprises qui ont déjà fait l’embauche de plusieurs travailleurs issus de l’immigration. L’usine d’Olymel située à Vallée-Jonction, a récemment accueilli plusieurs cohortes de travailleurs étrangers temporaires provenant de Madagascar et de l’île Maurice. La municipalité de Vallée-Jonction a également fait ses preuves comme nouvelle terre d’accueil de ces nouveaux résidents.

Manac a récemment remporté le Jarret de l’intégration, prix régional décerné à une entreprise beauceronne qui se démarque dans l’embauche de personnes issues de l’immigration ou de nouveaux arrivants, et qui fait des efforts pour intégrer ces personnes au sein de son organisation et de la communauté.

« Déjà plus de 50 travailleurs en provenance de la Colombie, du Costa Rica, du Nicaragua, d’Haïti, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et de la France travaillent chez Manac dans différents domaines. Nous sommes une entreprise qui assure une belle intégration à ces nouveaux employés, » avance Louise Couture, responsable RH chez Manac.



La Beauce embauche est une initiative régionale supportée par les 3 MRC de la Beauce, les Carrefours jeunesse de Beauce Nord et Beauce Sud ainsi que Emploi Québec. En travaillant avec les partenaires du milieu, elle vise à attirer et intégrer de la main-d’œuvre sur son territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles.

La région a un besoin urgent de travailleurs spécialisés tels que des soudeurs, mécaniciens industriels, techniciens, machinistes et autres métiers connexes. Plusieurs centaines de journaliers sont recherchés.

Les chercheurs d’emploi sont invités à venir rencontrer l’équipe de La Beauce embauche au kiosque 179 du Salon de l’immigration et de l’intégration eu Québec qui se déroule les 30 et 31 mai au Palais des congrès de Montréal. Pour en savoir plus sur la qualité de vie qu’offrent la région beauceronne et ses emplois disponibles, consultez le site de La Beauce embauche.