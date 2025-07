Le fabricant Mirage classé premier en plancher de bois franc pour une 18e fois

Le fabricant de planchers de bois franc Mirage, dont le siège social est établi à Saint-Georges, vient d'être reconnu pour une 18e fois leader parmi les manufacturiers du genre en Amérique du Nord.

L'entreprise beauceronne a remporté une fois de plus la palme dans la catégorie Design et Qualité, en plus de se démarquer au niveau du Service, selon le sondage mené par le magazine américain Floor Focus.

«Les détaillants américains l’ont réaffirmé cette année encore: Mirage se distingue dans l'industrie du plancher de bois franc grâce à son design remarquable et sa qualité constante. Cette reconnaissance est le résultat du dévouement de notre équipe, qui travaille chaque jour pour offrir un service exceptionnel, ainsi que de notre engagement envers l'innovation, pilier de notre philosophie», a affirmé Jérôme Goulet, directeur marketing chez Mirage, par voie de communiqué de presse.

Signalons que la compagnie a mérité 49 reconnaissances en qualité depuis 2003.