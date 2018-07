Les 6 projets gagnants du Savoir Affaires Beauce

L’initiative d’idéation entrepreneuriale Savoir Affaires Beauce s’est conclue par la remise de six méritas aux équipes d’étudiants du réseau de l’Université du Québec et de l’Université Laval s’étant distinguées par la qualité de leurs projets d’affaires. C’est en présence de la présidente de l’Université du Québec, Johanne Jean, d’élus et de gens d’affaires que cet évènement s’est clôturé le 1er juin.

Pendant cette semaine qui se déroulait au Centre universitaire des Appalaches (CUA), 32 projets d’affaires ont été développés par huit équipes autour de quatre grands enjeux régionaux. Les 48 étudiants de cycles supérieurs provenant de diverses disciplines ont mis en commun leurs expertises à celle des entrepreneurs et intervenants de la région, afin de développer de nouveaux projets d’affaires répondant aux besoins de la Beauce selon les thématiques déterminées : Le tourisme dans la Vallée de la Chaudière, Bois et bioproduits forestiers, L’agro-industrie et « Mécatroniser » le manufacturier à l’ère du numérique.

La sélection des projets gagnants a été effectuée par un jury composé de Manon Veilleux, vice-présidente du Groupe RGR, Donald Paquet, directeur de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière et Francis Belzile, FCPA, FCA, professeur à l’Université du Québec à Rimouski, Campus de Lévis.

Les équipes gagnantes ont reçu leurs prix lors du banquet de clôture qui réunissait plus de 140 personnes, au Centre de congrès le Georgesville.