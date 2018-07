Safari Condo : les employés et la satisfaction des clients en priorité pour le futur

Après avoir connu une année record pour ce qui est de ses ventes, Safari Condo doit se concentrer aussi sur son futur. Avec un engouement pour ses produits qui ne cesse de croître, l’entreprise n’a pas à mettre d’efforts dans l’augmentation des ventes pour l’instant, mais doit plutôt se concentrer sur le développement de la pleine capacité de production de la nouvelle usine. Les délais d’attente pour obtenir un modèle de véhicule neuf dépassent les douze mois et les dirigeants souhaitent en priorité minimiser ces délais. Ils espèrent quintupler le nombre de roulottes produites de façon hebdomadaire, ce que leur permet la capacité de leurs installations actuelles.

Dans un futur proche

Pour y arriver, l’augmentation d’environ 25 % du nombre d’employés sera nécessaire d’ici les deux prochaines années. Cela permettra l’embauche d’une quarantaine de personnes, ce qui n’est pas négligeable pour un petit village comme Saint-Frédéric. La directrice de l’entreprise est confiante que l’embauche ne sera pas un enjeu majeur grâce aux conditions de travail qu’ils offrent. L’une des priorités du fondateur au début des opérations de l’entreprise était d’avoir une ambiance de travail agréable où les employés se sentiraient bien, même s’il n’avait pas les moyens d’offrir des salaires compétitifs, ce qui n’est maintenant plus le cas.

En plus de cet environnement de travail agréable, de plans d’assurances collectives et de la valorisation des employés, un généreux système de partage des profits selon le nombre d’heures travaillées, est également mis en place. La distribution des montants se fait d’ailleurs dans le cadre d’une grande fête collective à la fin de chaque année. Selon Dominique Nadeau, la directrice générale, ce système est très efficace sur le plan de la productivité, car les employés se sentent directement concernés par la réussite des opérations. Grâce à ces avantages, Safari Condo connaît un taux de roulement qui est largement inférieur à la moyenne.

À plus long terme

À long et à moyen terme, le développement de nouveaux produits et l’amélioration de certains modèles seront mis en avant. Certains modèles, qui sont déjà très vendeurs, n’ont pas beaucoup changé depuis les 10 dernières années et mériteraient une version 2.0 selon Mme Nadeau, ce qui contribuerait à la poursuite de leur succès.

Aussi, le développement de nouveaux modèles fait continuellement partie des priorités du département de recherche et de développement. Ce département est d’ailleurs très actif depuis que Daniel Nadeau, le fondateur, a pris sa retraite de l’administration, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour développer ses idées. Selon l’administration actuelle, la croissance d’une entreprise passe principalement par le développement.

En plus du développement de produits, la directrice générale souhaite également, à plus long terme, développer davantage à l’international. Elle aimerait bien développer de nouveaux partenariats en Europe et relancer la vente en Nouvelle-Zélande.